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الإحتلال الإسرائيلي يزيل أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

الإحتلال الإسرائيلي يزيل أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي على إزالة أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين، تقع في أراضي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال مدير مكتب “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” في بيت لحم حسن بريجية، إنه “بناء على تقارير إسرائيلية فإن الآليات الاحتلالية جرفت المقبرة أثناء أعمال توسيع الشارع الالتفافي رقم 60 الواصل ما بين القدس والخليل، والتي تقع على مساحة 4 دونمات في منطقة (خلة عين العصافير) جنوب بلدة الخضر”.

وأضاف: “أن ذلك يعد اعتداء سافرا على الآثار الفلسطينية حسب القانون الدولي، ويندرج ضمن جرائم الحرب بحق الشعب والتاريخ الفلسطيني”.

وتجري منذ أشهر عملية توسعة للشارع الاستيطاني 60، وهو ما سيؤدي إلى مصادرة الآلاف من الدونمات من أراضي بيت لحم والخليل في المنطقة الممتدة من النفق شمالا، وحتى جبل النبي يونس جنوبا.

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الإحتلال الإسرائيلي يزيل أكبر مقبرة كنعانية في فلسطين

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