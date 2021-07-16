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شاهد: لاعبة تونسية تعرض مضربها للبيع والسبب..

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت نجمة التنس التونسية أُنس جابر، عرض مضربها للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت، للمساهمة في دعم مستشفيات بلادها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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تشهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسبة الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع انتشار فيروس كورونا في تونس والوضع المتأزم فيه حيث كتب ابو عبد العزيز: الصحة العالمية" تحذر من "عواقب كارثية" في الشرق الأوسط بسبب كورونا حيث سلطت الضوء على تونس باعتبارها الدولة التي لديها أعلى معدل وفيات".

وعلق عمرو خليفة كاتباً: "تونس الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا "موجودة على الورق لكن في الواقع لا يتم الالتزام بها" .

وغرد محمد الدخيل: "الوضع في تونس مرعب في عداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا.( مئة حالة وفاة يوميا، وخمسة بالمئة فقط من تلقوا اللقاح".

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