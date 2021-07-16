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الكاظمي يعلق على انسحاب التيار الصدري من الانتخابات

الكاظمي يعلق على انسحاب التيار الصدري من الانتخابات
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، إن "‏الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط".

وأضاف "‏أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة"، مشيراً الى أن "‏التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات، ‏‏العراق أمانة في أعناق الجميع".

وأعلن امس الخميس، مجموعة من نواب ومرشحي التيار الصدري، الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد ساعات من إعلان زعيم التيار السيد مقتدى الصدر عدم مشاركته في الانتخابات.

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