المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

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وأصدرت وزارة الأوقاف الدينية المغربية بلاغا قالت فيه: "إن المساجد مفتوحة، والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل"، وفقا لما نقلته صحيفة "هيسبريس" المغربية.

وتابع البلاغ: "إن هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد".

هذا وسجلت السلطات الصحية في المملكة المغربية، 2571 إصابة جديدة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549844 إصابة، وتماثل منها 528645 حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 9418 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.