مسؤول ايراني: الأسواق الأرمينية فرصة للسلع الايرانية

العالم - ايران

وفي حديث مع وكالة الأنباء الايرانية (ارنا) اليوم الجمعة اعلن رسوليان عن توقيع مذكرة تفاهم الاسبوع الحالي بين منظمة الصناعات الخفيفة والاحياء الصناعية الايرانية ومركز دعم الاستثمار في جمهورية ارمينيا، موضحا ان هذا البلد عضو في الاتحاد الاوراسي وبالتالي يمكن ان يكون ممرا للبضاعة الايرانية الى روسيا، وحتى الى اوروبا نظرا للحظر المفروض على إيران.

واشار مساعد وزير الصناعة الى زيارته السابقة الى يريفان ولقائه بوزير الصناعة الارميني وقال : لقد أعرب الطرفان عن استعدادهما لقيام منظمة الصناعات الحفيفة الايرانية ببناء مدن صناعية في ارمينيا.

واشار رسوليان الى قيام ايران بتجارب مشابهة حيث قامت المنظمة ببناء مدينة صناعية في هرات بافغانستان وهذا ما دفع الى الاستثمار في هذه المنطقة بالاعتماد على التقنيات الايرانية، الامر الذي ساهم في توسيع صادرات البلاد.