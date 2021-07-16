التضخم في السعودية يتسارع إلى 6.2% خلال يونيو

العالم - السعودية

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض في بيان، يوم الخميس، إن التضخم في المملكة صعد في يونيو/حزيران بنسبة 0.2 بالمائة، على أساس شهري.

وذكرت أن أسعار المستهلك لا تزال تعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمائة، والتي بدأ تطبيقها في يوليو/ تموز 2020.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار عدة مجموعات أبرزها زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 بالمائة، متأثرة بارتفاع أسعار شراء المركبات 10.6 بالمائة، وأسعار تشغيل معدات النقل الشخصية 56.2 بالمائة.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1 بالمائة، متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية 8 بالمائة، كما ارتفعت أسعار التبغ 12.3 بالمائة، وقسم الاتصالات 13.2 بالمائة.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً. ويعني ارتفاع التضخم في السعودية خلال يونيو/ يونيو الماضي تواصل غلاء السلع للشهر الـ 18 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملاً، ومن ثم بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.