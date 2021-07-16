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شاهد: القوات الافغانية تعلن استعادة سيطرتها علی معبر مع باكستان

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

لغة النار ولسان البندقية، هي الاصوات التي تسمع في افغانستان حتى الآن، على الرغم من استمرار عجلة الوساطات الاقليمية لوقف زخم العنف في البلاد.

العالم - أفغانستان

وزارة الدفاع الأفغانية اعلنت من جهتها استعادة السيطرة على مقر مديرية سيغان بولاية باميان وسط أفغانستان، في وقت اكدت فيه ايضا ان قواتها نمكنت من انتزاع معبر سبين بولداك "شامان" في اقليم قندهار الجنوبي من قبضة طالبان، معبر هو ثاني أهم معبر مع باكستان، ومصدر رئيس للدخل للحكومة الأفغانية، مع تحذيرات من أن التهديد لا يزال مرتفعا، نتيجة زيادة عدد عناصر جماعة طالبان، وتفوقهم العددي على القوات الافغانية، وفق مسؤول حكومي في الإقليم.

وزارة الدفاع الأفغانية أكدت كذلك مقتل نحو 20 مسلحا من طالبان في غارة للقواتها على ولاية بدخشان شمالي أفغانستان.

تطورات المشهد الافغاني، أثارت قلقا عميقا لدى خارجية الاتحاد الاوروبي، وحملت الخارجية طالبان مسؤولية العنف، الذي أكدت أنه يعرقل أمام عملية السلام، ويتعارض مع التزامات اتفاق الدوحة المبرم مع واشنطن في شباط 2020، وقالت الخارجية ان الاتحاد يدرس الإجراءات التي ستتخذ لحماية موظفيه في البلاد، والعمل على إجراءات أمنية لضمان سلامة الأوروبيين الموجودين في البلاد.

صوت المعارك المرتفع في البلاد، كسره توصل المسؤولين في ولاية بادغيس بغرب البلاد إلى وقف لإطلاقِ النار مع جماعة طالبان برعاية زعماء قبائل، وقف اعرب حاكم الولاية حسام الدين شمس عن أمله في أن تلتزم به طالبان، في وقت تسيطر فيه الحركة على أجزاء من الولاية، وتشرف على جزء آخر منها، وقف ربما تنظر إليه على أنه فرصة لتلميع صورتها امام المجتمع الدولي، وكذلك لتمرير مطالبها من الحكومة والتي شملت اطلاق سراح سبعة آلاف سجين من مقاتليها.

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