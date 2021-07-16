الصحة العالمية محذرةً: سلالات متحورة أكثر فتكا في الطريق

العالم - خاص بالعالم

وأبلغت المنظمة حتى الآن عن أربع متحورات مثيرة للقلق، هي "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا"، والمتحورة "دلتا" التي رصدت أول مرة في الهند، تنتشر بسرعة عالية جدا في أنحاء العالم ما يتسبب في عودة ظهور الوباء بقوة.

وهذه المتحورة أشد عدوى بكثير من غيرها، فهي أكثر مقاومة للقاحات التي لا تزال توفر حماية جيدة من الأشكال الأكثر خطورة لإصابات كوفيد-19 ومن خطر الوفاة.

وتوصي لجنة الطوارئ بالدفاع عن الوصول العادل للقاحات، وعدم الاقدام على مبادرات ذات مبررات علمية ضعيفة مثل منح جرعة ثالثة من لقاح مضاد للجائحة الذي اقترحه خاصة تحالف فايزر/بايونتيك.

وفي حين تهدف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تطعيم الغالبية العظمى من سكانهما في الأسابيع المقبلة، فإن البلدان الأكثر حرمانا بالكاد حصّنت 1 بالمئة من سكانها.



وتستنكر منظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية ودول متضررة منذ أشهر انعدام الانصاف في الحصول على اللقاحات.

وانجلترا تحذر من أن أزمة الفيروس قد تعود سريعا على نحو مفاجئ، قائلا إن البلاد لم تتجاوز الخطر بعد.



في ملبورن ساد الهدوء شوارع المدينة مع فرض تدابير إغلاق للمرة الخامسة، فيما تبذل السلطات جهودا حثيثة لاحتواء تفشي المتحورة دلتا في أكبر مدينتين في أستراليا، ملبورن وسيدني بؤرة تفشي الإصابات الجديدة.

في الكيان الاسرائيلي عاود عدد الإصابات الارتفاع في الأسابيع الأخيرة على خلفية انتشار المتحورة "دلتا".



بيانات وزارة الصحة بالهند أظهرت إن مجمل الإصابات في البلاد تجاوز 31 مليونا.

وكما في العام الماضي، قرّرت المملكة السعودية السماح لعدد محدود من سكانها بأداء المناسك هذا العام، ما حال دون تدفق ملايين المسلمين الذين يقصدون عادة مكة المكرّمة من كل أنحاء العالم لهذه المناسبة.

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