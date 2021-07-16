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قيادة فصائل منظمة التحرير تدعو لعدم التحرك خارج المخيمات في لبنان

قيادة فصائل منظمة التحرير تدعو لعدم التحرك خارج المخيمات في لبنان
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وفي كل أماكن تواجدهم في لبنان إلى عدم المشاركة في التجمعات والمسيرات والتحركات الإحتجاجية في لبنان.

العالم_لبنان

وجاء في بيان اليوم الجمعة ، أنها تابعت عن كثب آخر التطورات والمستجدات السياسية الداخلية في لبنان بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تكليفه بتأليف الحكومة اللبنانية، والذي نتج عنه نزول عدد كبير من المواطنين اللبنانيين إلى الشارع للتعبير عن إحتجاجهم وغضبهم بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعصف بلبنان الشقيق.

وأشارت إلى أنه إزاء هذه المستجدات والتطورات في الوضع الداخلي في لبنان، تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وفي كل أماكن تواجدهم في لبنان إلى عدم المشاركة في التجمعات والمسيرات والتحركات الإحتجاجية في لبنان، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وإنطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة الدول العربية الشقيقة المضيفة للاجئين.
وأملت أن يتعافى لبنان من كل أزماته السياسية والإقتصادية والمعيشية، وأن ينعم بالأمن والإستقرار والسلام والإزدهار والرخاء.

العالم_لبنان

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