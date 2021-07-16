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ملك الأردن يبحث مع مسؤولين أمريكيين جهود مكافحة الإرهاب

ملك الأردن يبحث مع مسؤولين أمريكيين جهود مكافحة الإرهاب
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

التقى الملك الأردني عبدالله الثاني بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

العالم - الاردن

وبحث الجانبان في اجتماع أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

كذلك دعت "شعبنا الأبيّ ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة إلى أن يُبقوا أصابعهم على الزناد، حتى يفهم المحتل بأن قطاعنا الصابر هو درع للمسجد الأقصى وسيف للقدس مسلول".

وفي بيانها، دعت شعبنا الفلسطيني في الشتات والمهاجِر أن يستمر في تنظيم الفعاليات والنشاطات الداعمة والمساندة لقضية بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وباركت لشعبنا وأمتنا العظيمة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلة المولى عز وجعل أن يُعيده على شعبنا وأمتنا بالنصر والتمكين، "كما ندعو جميع المؤسسات والجمعيات والعوائل الكريمة للتكافل مع عائلات الأسرى والمعتقلين والجرحى والمصابين".

وجددت العهد مع الأرض والقدس والأقصى بالسير على ما سار عليه الشهداء الأبرار والأسرى الأحرار.

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