قائد 'قسد' يرد على أنقرة حول قضية "المقبرة الجماعية" في عفرين

العالم-سوريا

وكتب عبدي عبر "تويتر" إن "قوات الاحتلال التركي تنبش مقبرة للشهداء الذين سقطوا دفاعا عن مدينة عفرين أثناء الغزو، ثم تقوم بتزوير الحقائق وتقدمها للرأي العام العالمي على أنها "مقبرة جماعية".

ودعا القيادي العسكري الكردي المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف عملية الإبادة هذه وحماية عفرين وسكانها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأظهرت صور نشرتها قسد مقبرة لقتلى قواتها في عفيرن عام 2018 في موقع يشبه الموقع الذي تحدثت عنه وزارة الدفاع التركية، التي قالت الأربعاء إنها عثرت على جثث 35 شخصا في مقبرة جماعية بمحيط عفرين، متهمة "وحدات حماية الشعب" الكردية بقتلهم.