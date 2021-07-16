تعرف على مشروب ناجع لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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يتطور ضغط الدم المرتفع في الغالب على مدى سنواتٍ طويلة وفي نهاية الأمر يظهر عند كل الناس تقريبًا، لحسن الحظ إن اكتشاف المرض سهلٌ جدًا، وبالتالي تكون السيطرة عليه ممكنةً بمساعدة الأطباء.

وحددت الأبحاث مكونات معينة يمكن أن تساعد في درء خطر ارتفاع ضغط الدم. ويندرج شاي أولونغ – شاي صيني تقليدي مصنوع من أوراق نبات كاميليا سينينسيس – ضمن هذه الفئة.

وفحصت دراسة نشرت في مجلة JAMA Network، الآثار طويلة المدى لشرب الشاي الصيني الأسود على مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

وصُممت الدراسة بعناية واستخدمت عددا كبيرا من الأشخاص (1507 شخصا تضمنت 711 رجلا و796 امرأة).

وجمع الباحثون معلومات مفصلة عن استهلاك الشاي وأنماط الحياة الأخرى والعوامل الغذائية المرتبطة بمخاطر ارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت النتيجة أن أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن 120 مل/يوم (نصف كوب) من الشاي الصيني الأسود لمدة عام، تقل لديهم مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46٪ مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

وعلاوة على ذلك، بين أولئك الذين شربوا 120 إلى 599 مل/يوم (كوبان ونصف الكوب)، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65٪.

وخلص الباحثون إلى أن استهلاك شاي أولونغ المعتاد بما لا يقل عن 120 مل/يوم لمدة عام واحد، “يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين”.