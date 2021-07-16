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خطيبب الأقصى يدعو لملازمة الرباط وشد الرحال لبيت المقدس

خطيبب الأقصى يدعو لملازمة الرباط وشد الرحال لبيت المقدس
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم أن أفضل ما يقوم به المسلم في أيام ذي الحجة هو ملازمة الرباط في الأقصى وشد الرحال لبيت المقدس.

العالم - فلسطين

ودعا الشيخ سليم خلال خطبة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى للحرص على عقارات المقدسيين من التسريب كالحرص على أرواحهم.

وأوضح خطيب الأقصى أن الحاكم الذي نريده يجب أن يحمي بيت الله وألا يهدد المسلمين ويتوعدهم وأن يقف الى جانبهم ويحافظ على المجتمع المسلم ولا يتنازل عن بلاد المسلمين ولا يمنع الناس أن يجهروا بمطالبهم ولا يجرهم للفتنة وخراب الديار.

وانتقد الشيخ سليم بشدة مهرجانات الرقص التي تنظمها السلطة في رام الله، محذراً من خطورتها على المجتمع لأنها تحرض على الفاحشة ومن أول معالم الهزيمة والهلاك والخسران.

وتسائل خطيب الأقصى:" هل هذا هو المشروع الوطني الذي ينتظره وطننا وهل تقبلون أن يروج للزنا أمام اطفالكم في أفضل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة".

وأكد الشيخ سليم أننا بحاجة إلى علماء عاملين لإحياء الكتاب والسنة ويقودوا السفينة الى بر الأمان.

ونبه إلى أن ضياع البوصلة الصحيحة يأتي بالابتعاد عن القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن السير وراءها يجعلنا من قادة للأمم وأن تركها سيضيع شأن المسلمين ويجعل العدو يستخف بأعراضكم ودمائكم.

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