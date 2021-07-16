الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

طشقند تتفق مع واشنطن وكابل وإسلام آباد على مشاورات حول أفغانستان

طشقند تتفق مع واشنطن وكابل وإسلام آباد على مشاورات حول أفغانستان
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال يوسوب كابولجانوف المتحدث باسم خارجية أوزبكستان، إن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان، على تكوين منصة تشاور رباعية جديدة لدعم عملية السلام في أفغانستان.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وأضاف كابولجانوف، للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي " آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. التحديات والإمكانيات": "تم الإعلان عن صيغة رباعية - تضم الولايات المتحدة وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان - لدعم عملية السلام الأفغانية والتسوية في فترة ما بعد النزاع".

وذكر كابولجانوف، أن هذه المنصة الدبلوماسية الرباعية، تهدف أيضا إلى توسيع الاتصالات الإقليمية المتبادلة.

وتابع كابولجانوف: "تعتقد الأطراف المشاركة في المنصة، أن السلام والاستقرار على المدى الطويل في أفغانستان، يلعبان دورا حاسما بالنسبة للتواصل الإقليمي، وتتمسك بالرأي القائل إن السلام والعلاقات الإقليمية يعززان بعضهما البعض".

ونوه بأن الأطراف المذكورة أعلاه، "تدعو للعمل المشترك لتوسيع التجارة، وخلق طرق ترانزيت وتعزيز العلاقات التجارية".

وأشار كابولجانوف، إلى أن هذه الأطراف اتفقت على عقد لقاء في الأشهر المقبلة لتحديد شروط هذا التعاون.

روابط ذات صلة

رئيس طاجيكستان يتفقد الحدود مع أفغانستان

دبلوماسي ايراني سابق: اميركا عرقلت تشكيل حكومة أفغانية قوية وجيش محترف

مطالبات لبايدن بمنح تأشيرات لأفغان تعاونوا مع القوات الأمريكية

اتفاق لوقف إطلاق النار بين مسؤولين محليين وطالبان في ولاية أفغانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هكذا يعبث المرتزقة بمصادر رزق اليمنيين بالحديدة

الأمريكي الذي اعتقل بعد اغتيال رئيس هايتي وضع خطة للوصول إلى السلطة

شاومي الصينية تتفوق على أبل في شحنات الهواتف الذكية‎‎

طشقند تتفق مع واشنطن وكابل وإسلام آباد على مشاورات حول أفغانستان

خطيبب الأقصى يدعو لملازمة الرباط وشد الرحال لبيت المقدس

لافروف: هناك خطر امتداد عدم الاستقرار من أفغانستان لدول جوارها ونبحث توسيع 'الترويكا'