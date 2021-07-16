شاهد..إعترافات أحمد الكناني المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي

العالم - خاص بالعالم

بث التلفزيون العراقي اعترافات المتهم بقتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي. و يدعى أحمد الكناني وهو من مواليد عام1985، ويعمل في وزارة الداخلية كضابط برتبة ملازم اول، وقد تم تعيينه في عام2007.

وأقر المتهم الكناني انه كان يجتمع مع المجموعة التي خططت لجريمة الاغتيال في منطقة البو عيثة. وتعرض الهاشمي، إلى إطلاق نار من قبل أربعة أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، وقد ترجل أحدهم وقام بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ومن مسافة قريبة.



وقد اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على قتلة الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية والجماعات الارهابية هشام الهاشمي، مؤكدا أن الحكومة العراقية اوفت بالوعد وقبضت على قتلة الهاشمي.

وأضاف ان من حق الجميع الانتقاد، وان الحكومة العراقية لا تزايد بل تقوم بواجبها لخدمة الشعب العراقية واحقاق الحق.



وصدقت المحكمة على أقوال المتهم احمد الكناني بالاعتراف تفصيليا أمام الهيئة التحقيقية القضائية وبحضور ممثل الادعاء العام والمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم.

وبعد عام من المتابعة والتحقيق في اغتيال الخبير الأمني والمحلل سياسي المعروف بهشام الهاشمي، كشف على أن دوافع جريمة القتل جنائية.

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