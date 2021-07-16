في حصيلة غير نهائية.. ارتفاع ضحايا الفيضانات في بلجيكا إلى 15

العالم _ أوروبا

وعاش إقليم والونيا ومناطق أخرى من بلجيكا خلال الأيام الماضية على وقع فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة.

وقد تم الإبلاغ عن انهيار عشرات المنازل وتصدع العديد من السدود وخروج الأنهار والسواقي عن مجاريها لتغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل والسيارات والمنشآت العامة والخاصة.

كما اضطر الآلاف من سكان البلديات المتضررة إلى ترك منازلهم، على متن قوارب مطاطية وفرتها سلطات الحماية المدنية، والتوجه إلى مراكز إيواء خاصة.

ورغم أن حركة القطارات قد استؤنفت جزئيا صباح اليوم، إلا أن إدارة الشركة الوطنية للخطوط الحديدية أكدت أن الاضطراب سيدوم لعدة أسابيع.

من جهته، أكد المعهد الملكي للأرصاد الجوية انحسار موجة الأمطار اعتبارا من فجر اليوم، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا ملفتا لدرجات الحرارة.

وبدأت السلطات المحلية عمليات رفع الأنقاض، وتنظيف الطرقات والبنى التحتية والشوارع ما سيسمح بإحصاء الأضرار بصورة أكثر وضوحا.