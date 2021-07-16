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الصدر يعلن مقاطعته للإنتخابات البرلمانية المقبلة لهذا السبب

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

في وقت تستعد فيه الكتل والأحزاب العراقية خوض غمار العملية الإنتخابية، أعلن زعيم التيار الصدري الإنسحاب من الإنتخابات البرلمانية إحتجاجا على الأوضاع في البلاد. ويرى كثيرون أن كثرة ملفات الفساد وحوادث الحرائق والاتهامات التي طالت التيار الصدري، بأنه يمسك بمناصب حكومية كانت كافية لإعلان الانسحاب.

العالم - مراسلون

التيار الصدري وعلى لسان زعيمه السيد مقتدى الصدر الانسحاب من الإنتخابات المرتقبة خطوة ربطها متابعون للمشهد العراقي بتغول منافسي التيار الصدري.

فيما ذهب آخرون إلى أن تداعيات إحتراق مستشفى الحسين التعليمي كانت سببا في قرار الإنسحاب على إعتبار أن وزيرالصحة ينتمي للخط الصدري.

كثرة ملفات الفساد وحوادث الحرائق، التي اندلعت في المستشفيات والمباني الأخرى والاتهامات التي طالت التيار الصدري بأنه يمسك بمناصب حكومية مهمة كالصحة والكهرباء والموارد المائية والبنك المركزي، كأسباب يراها كثيرون بأنها كافية لإعلان انسحاب الصدر.

استشعار الصدر بأن المعادلة السياسية القادمة قد لاتحظى بشرعية لوجود مقاطعة، وربما قد يزور هامشا منها كل ذلك قد يكون وراء إعلان الانسحاب لأن نتائج الإنتخابات ستفتح الباب أمام بروز تكتلات سياسية جديدة في حال غياب التيار الصدري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الصدر يعلن مقاطعته للإنتخابات البرلمانية المقبلة لهذا السبب