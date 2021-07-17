السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 على ملعب "أتاتورك" في مدينة إسطنبول.

العالم - رياضة

وقال الحساب الرسمي "لليويفا" على تويتر: "بعد نقل نهائي 2021 من إسطنبول إلى بورتو، ستنظم إسطنبول النهائي في عام 2023".

كما قرر "يويفا" منح مدينة إسطنبول شرف استضافة أحداث قرعة دور المجموعات للمسابقات القارية في الموسمين القادمين.

وذكر "يويفا" في تغريدة منفصلة: "انطلاقة موسم الأندية الأوروبية، الذي يتضمن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات الأوروبية، ستقام في إسطنبول نهاية آب/أغسطس في كل من موسمي 2021/22 و2022/23".

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال لموسم 2020 /2021 في إسطنبول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا تسببت في نقله إلى مدينة بورتو في البرتغال، حيث فاز تشيلسي الإنجليزي على جاره مانشستر سيتي بهدف دون مقابل وظفر باللقب.

جدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2022 ستقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

روابط ذات صلة

نهائي 'يورو 2020'.. 4حقائق تاريخية بين إيطاليا وإنجلترا

إساءات عنصرية ضد ثلاثي إنجلترا المخفق في نهائي كاس اوروبا2020

شاهد..أهداف مباراة إيطاليا وإنجلترا وركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا

شاهدها مدير عملها في مباراة انجلترا والدنمارك ففصلها!

بالصور.. هكذا اقتحم المشجعون استاد ويمبلي لحضور نهائي يورو 2020

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مفتي مصر: يجوز للمرأة أن تؤدي الحج دون محرم!

ما رأيكم.. كيف يبدو المشهد السياسي في العراق بعد انسحاب التيار الصدري؟

كربلاء تضع خطة طوارئ ليوم عرفة وأيام عيد الأضحى

السيسي يبعث برسالة تهنئة إلى رئيس كيان الاحتلال

درجال: مدرب أجنبي سيقود المنتخب العراقي

المعارضة المصرية تعتصم أمام مبنى الأمم المتحدة رفضا لإعدامات مصر