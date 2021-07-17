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مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في واشنطن

مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في واشنطن
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

لقيت طفلة في السادسة من عمرها مصرعها وأصيب 5 آخرون، جراء إطلاق نار في منطقة كولومبيا في واشنطن العاصمة.

العالم-الاميركيتان

وقالت الشرطة إن الفتاة المصابة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى. وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة رجال وامرأتان،لكن حياتهم ليست في خطر.

ولم يتم القبض على أحد فيما يتعلق بإطلاق النار حتى الآن.

في الأسبوع الماضي،أطلق النار على اثنين من العملاء الفيدراليين للمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وأحد ضباط الشرطة أثناء إجراء تحقيق في شيكاغو، إلينوي.

في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو حالة الطوارئ في ولايته، في محاولة للحد من عدد عمليات إطلاق النار والقتل.

وفي 2020، قُتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".

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