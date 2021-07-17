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ايران تستضيف مؤتمرا حول أفغانستان

ايران تستضيف مؤتمرا حول أفغانستان
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة فارس للأنباء، ان ايران تستضيف قريبا مؤتمرا مهما حول أفغانستان يشارك فيه مسؤولون في الحكومة الافغانية وجميع الأحزاب الأفغانية.

العالم - ايران

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته اليوم السبت، الى أن المؤتمر يرمي الى ارساء السلام في أفغانستان.

ولفت التقرير الى أن ايران باعتبارها البلد الصديق والشقيق والجار الذي تثق به أفغانستان تبذل المساعي في الوقت الراهن عبر عقد اللقاءات مع الأحزاب والمسؤولين في أفغانستان من أجل ارساء الأمن والسلام الدائم في هذا البلد، وكذلك رفض العنف والتركيز على الحلول السياسية، وفي هذا الاطار فان المبادرة الايرانية بعقد المؤتمر يمكن أن تنقذ الشعب الأفغاني من الأزمة الراهنة.

ونوه التقرير الى أن الجمعية العالمية للصحوة الاسلامية ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا افتراضيا للحوار بين الحكومة والأحزاب الأفغانية من أجل ارساء السلام والاستقرار في هذا البلد.

وختمت الوكالة تقريرها بالقول: في الوقت الذي لا تتدخل فيه ايران في الشؤون الداخلية لأفغانستان، فإنها طالما رفضت في مواقفها الرسمية وغير الرسمية العنف والحرب، وفي نفس الوقت فانها طالما ركزت على ضرورة استخدام السبل السياسية لحل الأزمة الأفغانية.

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