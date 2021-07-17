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انفوغرافيك..مشروع نهر الكونغو حقيقة أم خيال ؟

انفوغرافيك..مشروع نهر الكونغو حقيقة أم خيال ؟
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

الهدف تأمين 100 مليار متر مكعب من الماء لمصر (ضعف حصتها الحالية من مياه النيل)تأمين طاقة كهربائية بمقدار 18000 ميجاوات لدول المشروع

العالم - انفوغرافيك

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