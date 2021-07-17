السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشطاء أمريكيون: بايدن يستخدم الجوع كسلاح ضد كوبا

نشطاء أمريكيون: بايدن يستخدم الجوع كسلاح ضد كوبا
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال نشطاء أمريكيون، إن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تستخدم الجوع كسلاح ضد كوبا، وذلك عن طريق الإبقاء على العقوبات ضد هافانا، الأمر الذي ساهم في تفاقم أزمة الجزيرة الاقتصادية.

العالم-الاميركيتان

وأضافت شيريل لباتش، الرئيسة المشاركة للشبكة الوطنية حول مشاكل كوبا (National Network on Cuba): "تستخدم امريكا الجوع، كسلاح وتحذر الحكومة الكوبية من استخدام العنف".

وذكرت لباتش، أن السياسة الأمريكية تجاه كوبا لم تتغير بعد وصول بايدن إلى السلطة. على سبيل المثال، في 90٪ من الحالات، يتم رفض طلبات التأشيرة التي يقدمها الكوبيون.

وقالت مهاجرة كوبية طلبت عدم ذكر اسمها: "هذه أزمة إنسانية. لا توجد توابيت وأمصال كافية لـ 11 مليون شخص".

ووفقا للمخرجة كاثرين مورفي، فإن الوضع الحالي في كوبا هو نتيجة السياسة الأمريكية التي تنتهجها واشنطن منذ 60 عاما. ونوهت بأن الوضع تفاقم هناك بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وقالت مورفي، التي تدعو إلى أن تسمح واشنطن بالتحويلات العائلية إلى كوبا: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقا باحتياجات الناس في كوبا خلال ظروف الوباء، فلماذا لا تفتح قناة واحدة للدول العائدات المالية إليها؟".

وقال جيمس كاونتس إيرلي، عضو "شبكة حماية الإنسانية" في الولايات المتحدة، إن إدارة بايدن، من خلال الإبقاء على الحظر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، دفعت الناس إلى الثورة في كوبا.

وشدد إيرلي، على أنه لا يجوز لبايدن التدخل في شؤون كوبا. وأضاف الناشط أن "كوبا ستدافع عن سيادتها وأراضيها وسلامتها".

روابط ذات صلة

موسكو تتهم واشنطن بازدواجية المعايير حول احتجاجات كوبا

دمشق تدين التدخل الأمريكي السافر بشئون كوبا الداخلية

وزير خارجية كوبا: الحكومة الأمريكية وراء الاضطرابات ببلادي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اليومين القادمين.. بدء تصدير النفط من ميناء جاسك

الإمارات تستعين بشركة للاحتلال"لتعزيز نشاطها الأمني

شاهد .. انتقادات للنظام السعودي بعد تصاعد القمع ضد الناشطين السعوديين

كيف يؤثر الطقس الحار على مرضى كورونا؟

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة

نشطاء أمريكيون: بايدن يستخدم الجوع كسلاح ضد كوبا