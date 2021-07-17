تواصل الإحتجاجات في لبنان تنديدا بالوضع المعيشي والإقتصادي

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يأتي ذلك وسط محاولات خارجية وداخلية للتوظيف في الازمة، وخلق أجواء توتر من شأنها التأتير على الخيارات والثوابت الوطنية حسب المراقبين.



هذه التطورات تزامنت مع استعدادات اوروبية لفرفض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية قيل بانها ستشمل اسماء من كبار المسؤلين.



وفيما تترنح الاجواء السياسية، تفاعلت تحركات الشارع المطلبية، وسط انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وانعكاسه على اسعار السلع والمواد الغذائية، بالتزامن مع استمرار ازمة المحروقات.

في وقت عمدت مجموعات من المواطنين على قطع بعض الطرقات داخل العاصمة والمداخل الرئيسة للعاصمة، خاصة طريق الجنوب وسط انتشار للجيش لم تخل من مواجهات مع المحتجين.

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