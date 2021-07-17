 استشهاد 4 مقاتلين بالجيش العراقي  إثر تعرض إرهابي

وذكرت الخلية، في بيان : "مازالت دماء الأبطال في قواتنا الأمنية تروي تراب هذا الوطن، وها هي كوكبة من فرقة المشاة الالية الثامنة ترتقي الى الله، وهم كل من ( الشهيد البطل ن ض جاسم هاشم ، الشهيد البطل ن ض حيدر حمزه عبد، الشهيد البطل ن ع جميل منصور، الشهيد البطل العريف محمد جمعة) اثر تعرض جبان من قبل عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة الالي ٣٢".

واضاف، أن "الشجعان في الأجهزة الأمنية الباسلة ستواصل وبهمة عالية ملاحقة العناصر الإرهابية أينما كانت ولن تثنيهم المنايا عن أداء الواجب".