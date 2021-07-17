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كشف تفاصيل صفقة تبادل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

كشف تفاصيل صفقة تبادل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام إسبانية تفاصيل الصفقة التبادلية التي يتفاوض عليها أتلتيكو مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

العالم - رياضة

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "الصفقة تتعلق بعودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى بطل الليغا، مع انتقال الإسباني ساؤول نيغيز إلى الفريق الكتالوني".

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد ليس مستعجلا فيما يخص الانتقالين المحتملين، مؤكدة أن "أتلتيكو مدريد سيكون سعيد باستعادة غريزمان، لكنه ليس على عجلة من أمره لإجراء صفقة تبادل يتخلى بها عن ساؤول".

وكانت تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى رغبة نادي برشلونة في بيع لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبيل انطلاق الموسم الجديد 2022/2021 .

وكشف البرنامج الإسباني الشهير "إل شيرنغيتو"، أن نادي برشلونة سيتفق خلال الساعات المقبلة مع غريزمان، على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووضع العروض أمامه من أجل اختيار المناسب منها.

ويعيش نادي برشلونة أزمة مالية كبيرة، ويرغب بتقليص قيمة الرواتب العالية التي يدفعها للاعبيه، وذلك من أجل إنهاء ملف تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، بالإضافة لضم لاعبين في خط المقدمة بشكل مجاني في الأسابيع الماضية، وهما أغويرو وديباي.

وتعاقد برشلونة مع غريزمان، صيف 2019، مقابل دفع شرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو/حزيران 2024. وخلال الموسم الماضي، أحرز الفرنسي 19 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وكان العنصر الأكثر فعالية في تتويج برشلونة بلقب كأس الملك الموسم الماضي، وهو أول لقب ناله غريزمان مع برشلونة خلال موسمين.

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