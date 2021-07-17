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منتخب ألمانيا ينسحب من مباراة بعد إهانة عنصرية

منتخب ألمانيا ينسحب من مباراة بعد إهانة عنصرية
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

انسحب المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم للرجال الملعب قبل خمس دقائق من نهاية مباراته الودية أمام هندوراس في واكاياما في اليابان، السبت، بعد تعرض مدافعه جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية مزعومة.

العالم - رياضة

وكانت نتيجة المباراة، التي أقيمت خلف أبواب مغلقة، التعادل 1-1 عند حدوث الواقعة، التي وصفها منتخب هندوراس بأنها كانت نتيجة سوء تفاهم.

وقال المنتخب الألماني عبر حسابه "تويتر": "المباراة انتهت قبل خمس دقائق من وقتها الأصلي والنتيجة كانت 1-1. لاعبو ألمانيا غادروا الملعب بعد تعرض جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية".

وقال شتيفان كونتس، مدرب منتخب ألمانيا الأولمبي والدولي السابق: "عندما يتعرض أحد لاعبينا لإهانة عنصرية، فإن الاستمرار في اللعب ليس خيارا". وفقا لـ"رويترز".

وتبدأ ألمانيا مشوارها في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو، يوم الخميس المقبل، أمام البرازيل، بينما ستواجه هندوراس منتخب رومانيا في أولى مبارياتها في المجموعة الثانية.

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منتخب ألمانيا ينسحب من مباراة بعد إهانة عنصرية

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