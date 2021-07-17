محادثات سلام افغانية على وقع الانفجارات وتركيا تسرق حصة العراق وسوريا

العالم- خاص بالعالم

ويؤمَلُ من الجولةِ الجديدة توصُلُ الطرفين الى تسويةٍ واتفاق من نوعٍ ما، لوقفِ العنفِ والحربِ في أفغانستان.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تواصل تركيا بناء السدودِ على نهري دجلة والفرات مما يتسبب بأزماتٍ كثيرة لدولِ المصب، فحصةُ العراق وسوريا من المياهِ تقلّصت باستمرارٍ وتراجع منسوبُ المياه وسْطَ فشلٍ في المفاوضاتِ الجارية مع الجانبِ التركي وتحذيرِ الخبراء من تداعياتِ الوضع على حياةِ العراقيين والسوريين في مياهِ الشرب والزراعةِ وتوليدِ الطاقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.