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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

محادثات سلام افغانية على وقع الانفجارات وتركيا تسرق حصة العراق وسوريا

محادثات سلام افغانية على وقع الانفجارات وتركيا تسرق حصة العراق وسوريا
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

یبحث برنامج "بانوراما" لهذه اللهيلة في ملفه الاول... عقدت في العاصمةِ القطرية الدوحة جولةٌ جديدة من محادثاتِ السلام الأفغانية بين وفديْ الحكومة وحركةِ طالبان، وتأتي جولةُ المحادثات الجديدة تزامناً مع معاركَ عنيفة تدورُ بين الطرفين في البلاد لتوسيعِ جماعة طالبان سيطرتَها الجغرافية.

العالم- خاص بالعالم

ويؤمَلُ من الجولةِ الجديدة توصُلُ الطرفين الى تسويةٍ واتفاق من نوعٍ ما، لوقفِ العنفِ والحربِ في أفغانستان.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تواصل تركيا بناء السدودِ على نهري دجلة والفرات مما يتسبب بأزماتٍ كثيرة لدولِ المصب، فحصةُ العراق وسوريا من المياهِ تقلّصت باستمرارٍ وتراجع منسوبُ المياه وسْطَ فشلٍ في المفاوضاتِ الجارية مع الجانبِ التركي وتحذيرِ الخبراء من تداعياتِ الوضع على حياةِ العراقيين والسوريين في مياهِ الشرب والزراعةِ وتوليدِ الطاقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. محادثات سلام افغانية على وقع الانفجارات وتركيا تسرق حصة العراق وسوريا

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