مغردون: الأسد يؤدّي القسم الدستوري.. موتوا بغيظكم

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وعبر هاشتاغ #القسم_الدستوري وهاشتاغ #الأسد غرد عدد من الناشطين ليعلقوا على أداء الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أيار/مايو، والتي فاز بها بحوالي 95 في المئة من الأصوات المشاركة في الانتخابات.

وعبر المغردون عن فرحتهم بمناسبة أداء الرئيس السوري للقسم الدستوري، وكتب أحد المغردين: "بشّار حافظ الأسد رئيسًا قويّا يؤدّي #القسم_الدستوري أمام الملأ؛ ألف مبروك لسوريا ومحور المقاومة؛ #موتوا_بغيظكم".

وفي إشارة إلى صمود وثبات الشعب والجيش والرئيس السوري كتبت إحدى المغردات: "رحل الجميع وبقي رئيس المقاومة الدكتور بشار الاسد"

وأعاد بعض المغردين نشر كلمات الرئيس الثوري خلال كلمته بمناسبة أداء القسم والتي قال فيها: أحييكم تحية الوطن الراسخ في زمن الصمود الشامخ في زمن التهافت ..تحية الشعب الذي حمى وطنه بدمه وحمله أمانة في القلب والروح.. الشعوب التي تعرف طريق الحرية لا تتعب في الدفاع عن حقوقه.. أرادوا التقسيم فأطلق الشعب رصاصة الرحمة على مشاريعهم بوحدته

وأدى الأسد السبت القسم الدستوري في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب وبحضور أكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلاميون.

وأكد الاسد أن تجربة الانتخابات أثبتت أن الشعب هو الذي يعطي الشرعية للدولة" مشيرا إلى أن الذين خطط لهم أن ‏يكونوا ورقة ضد وطنهم تحولوا إلى رصيد للخارج يقدمون أنفسهم له وأن الوعي الشعبي الوطني هو حصن والمعيار الذي يتم فيه قياس القدرة والقوة.

وأكد الأسد ايضا أن دور الحلفاء كإيران وروسيا له أثر كبير في تحرير اراضي البلاد من الإرهابيين، داعيا المراهنين على انهيار الدولة بالعودة إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن.