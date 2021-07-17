اليمن..إصابة مواطن بنيران سعودية في صعدة..رصد 201 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

العالم-اليمن

وأفاد مصدر محلي في المحافظة بإصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي سياق آخر شن طيران العدوان 7 غارات على مديرية رحبة.

ويشار إلى أنه استشهد مواطن أمس الأول، بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

وسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 201 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات العدوان استحداث تحصينات في الجبلية تحليق 17طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 8 خروقات بقصف مدفعي لعدد 64قذيفة و174خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.