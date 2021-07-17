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عراقجي: محادثات فيينا يجب أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران

عراقجي: محادثات فيينا يجب أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي ان محادثات فيينا يجب أن تنتظر الحكومة الجديدة في إيران.

العالم - ايران

وقال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني في محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا في تغريدة مساء اليوم السبت: "نحن في فترة انتقالية وان عملية انتقال ديمقراطي للسلطة قيد الانجاز في طهران.

وأضاف عراقجي ان من الواضح أن محادثات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة في إيران وان هذا هو مطلب أي ديمقراطية.

وقال إنه على الولايات المتحدة وبريطانيا ان يدركوا هذا الموضوع والتوقف عن إقامة صلة بين التبادل الإنساني - الجاهز للتنفيذ – مع الاتفاق النووي .

وتابع عراقجي: "إن جعل تبادل (السجناء) رهينة أهداف سياسية سيؤدي إلى خسارة التبادل وكذلك الاتفاق".

وقال "يمكن إطلاق سراح عشرة سجناء من جميع الأطراف حالا غدا إذا أوفت الولايات المتحدة وبريطانيا بالتزاماتهما في الاتفاق".

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