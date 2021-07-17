منظمة الديمقراطية الآن: على بايدن حماية الناس من السلطة السعودية

العالم-السعودية

وبيّنت سارة لي ويتسن المديرة التنفيذية للمنظمة، أن هناك واجب مطلق على إدارة بايدن لحماية الناس في الولايات المتحدة من الهجمات المستهدفة في الخارج، مثل المؤامرة السعودية لاستدراج خاشقجي من واشنطن إلى إسطنبول لقتله.

وأشارت في مقالها الذي نشرته في صحيفة واشنطن بوست، إلى أن السلطة السعودية أيضا كانت لها محاولات أخرى لا حصر لها غير جريمة قتل الصحفي خاشقجي، للتجسس على منتقدي السعودية في الولايات المتحدة واختطافهم منذ ذلك الحين.

وطالبت الجهات المعنية لدى الإدارة الأمريكية بالكشف عن كل الحقائق والمعلومات المتعلقة بمؤامرة قتل الصحفي خاشقجي.

وعدّت مديرة المنظمة “سارة لي ويتسن”، أن المعلومات الواجب على الإدارة الأمريكية كشفها بقضية خاشقجي بالغة الأهمية بالنسبة للدعوى المدنية الخاصة المرفوعة من قبل منظمة (DAWN) ضد محمد بن سلمان والمتآمرين معه على جريمة قتل خاشقجي، وهي واحدة من آخر فرص المساءلة القضائية.