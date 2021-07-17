تفكيك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في المغرب

العالم- المغرب

ووفق صحيفة "هيسبريس" المغربية فقد أوقف عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس الجمعة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وورد في بلاغ عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن قوات الأمن تمكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وبحوزتهما مجموعة من صفائح مخدر "الشيرا" المعدة كعينات للعرض على الزبائن المحتملين، قبل أن تقود عملية أمنية بمنطقة الدروة حيث أوقفت مشتبها فيه آخر وبحوزته 260 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" معدة للتهريب الدولي.

المصدر: هيسبريس