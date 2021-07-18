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'الإعلام الإسرائيلي':

مسؤولون 'إسرائيليون' انهاروا.. والأسد لا زال رئيسا لسوريا

مسؤولون 'إسرائيليون' انهاروا.. والأسد لا زال رئيسا لسوريا
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت “القناة 13” الإسرائيلية، يوم السبت، إنّ “مسؤوليين سابقين في إسرائيل قالوا سابقاً إن الرئيس السوري بشار الأسد سينهار خلال شهر، لكنهم انهاروا وهو لا يزال رئيساً لسوريا ولفترة رئاسية جديدة”.

العالم - سوريا

وأضاف مراسل الشؤون العربية في “القناة 13” الإسرائيلية حيزي سيمنطوف: “نُصّب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم في دمشق لولاية رئاسية إضافية، وشاهدنا الجميع يقف له، وجزءٌ من الحضور هتفوا للرئيس.. نحن نحبك”.

الجدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، أدى أمام أعضاء مجلس الشعب، صباح يوم أمس، مراسم اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وخلال نيسان/أبريل 2021، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" أيضاً إن “إسرائيل تعتقد أن الأسد حسم الحرب في سوريا ومطلب تنحيته عن الرئاسة غير قابل للتطبيق”.

وفي وقتٍ سابق من شباط/فبراير 2018، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “الرئيس السوري بشار الأسد انتقل من مرحلةِ التهديد إلى مرحلة التنفيذ”.

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