شاهد .. الرئيس الأسد يرسم معالم السياسة السورية في المرحلة المقبلة

العالم - مراسلون

الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي اليمين القانونية لولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات بعد فوزِه في الانتخابات الرئاسية.

الرئيس الأسد تحدث بعد القسم على ان نتائجَ الانتخابات اثبتت قوةَ الشرعية الشعبية التي يمنحُها الشعب للدولة وكرر دعوته لكل من راهن على انهيار الدولة إلى أن يعود الى حضن الوطن.

وقال الرئيس السوري بشار الاسد: " اكرر مرة اخرى دعوتي لكل من غرر به لكل من راهن على سقوط الوطن، لكل من راهن على انهيار الدولة ان يعود الى حضن الوطن، لان الرهانات سقطت وبقي الوطن".

لم تغب المناطق التي يتواجد فيها الارهابيون عن خطاب الرئيس، والذي شدد على تحرير واستعادة المناطق من الجماعات المسلحة ومن رعاتهم الأتراك والأميركيين في رسالة سياسية واضحة لا لبس فيها.

واضاف الاسد خلال كلمته بعد القسم الدستوري: "تبقى قضية تحرير ما تبقى من وطنننا نصب اعيننا، تحريرها من الارهابيين ورعاتهم الاتراك والاميركيين، والسير في عملية التحرير على مراحل خلال السنوات الماضية كان يهدف لاعطاء المجال للراغبين بالعودة الى حضن الوطن من جانب ولاعطاء الفرصة للتحركات السياسية للاصدقاء من جانب آخر".

الخطاب الذي كان شاملا للاوضاع الاقتصادية في البلاد ركز فيه الاسد على عناوين المرحلةِ القادمة من زيادةَ الانتاج والتركيز على الاستثماراتِ في الطاقةِ البديلة، منوها ان العائق الأكبر حالياً هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية.

رسائل إلى الخارج والداخل جاءت في خطاب الرئيس بشار الأسد والذي اكد على ثوابت اساسية منها القضية الفلسطينية والمقاومة ولم ينسى الدول التي ساندت سوريا في الحرب المفروضة عليها .

حدد الرئيس الاسد في خطاب القسم معالم السياسة سوريا ومواقفها خلال المرحلة المقبلة على كافة الاصعدة، خطاب يوصف بأنه استراتيجي وخطة عمل في الايام القادمة.

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