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إرهابيو 'القاعدة' يختطفون 5 صينيين وموريتانيين اثنين في جمهورية مالي

إرهابيو 'القاعدة' يختطفون 5 صينيين وموريتانيين اثنين في جمهورية مالي
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

إختطف إرهابيون من فصيل تابع لتنظيم القاعدة شمالي جمهورية مالي ثلاثة صينيين وموريتانيين اثنين داخل الأراضي المالية.

العالم - افريقيا

وقالت الحكومة الموريتانية في بيان مقتضب إنها تتابع الأمر بجدية بالغة.

ولم يعط البيان أية تفاصيل مكتفيا بالقول إن ورشة أعمال عامة بين مدينة كالا والنواره في الاراضى المالية تعرضت اليوم لهجوم نفذ من طرف مسلحين مجهولين.. وأن الورشة تشرف عليها الشركة القومية الموريتانية للطرق بالاشتراك مع شركة صينية.

وذكرت تقارير متطابقة من مالي ان الهجوم المسلح أسفر عن اختطاف اثنين من الموريتانيين وثلاثة صينيين وأن المسلحين أضرموا النيران في المواقع الموريتانية والصينية بين مدينتي "كالا" المالية والنوارة الموريتانية داخل الأراضي المالية واستحوذوا على ثلاث آليات، ثم أضرموا النيران في بقية المعدات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأول من نوعه في المنطقة القريبة من الأراضي الموريتانية.

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إرهابيو 'القاعدة' يختطفون 5 صينيين وموريتانيين اثنين في جمهورية مالي

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