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طفرة تكنولوجية.. 'نورماندي' يرسم خطوط الملاعب في 25 دقيقة فقط

طفرة تكنولوجية.. 'نورماندي' يرسم خطوط الملاعب في 25 دقيقة فقط
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

يبدو أن الذكاء الاصطناعي يدخل بقوة في شتى نواحي الحياة، سياسة واقتصاد وحتى عالم الرياضة.

العالم - علوم و تكنولوجيا

ومؤخرا نزل الروبوت الذكي إلي أرض الملعب، لا ليلعب ولكن ليتولي مهمة خاصة .

فقد نشر موقع (أكتو) الفرنسي تقريرا سلط فيه الضوء على روبوت طورته شركة فرنسية، يقوم برسم خطوط ملعب كرة القدم بدقة عالية بعد إدخال البيانات المطلوبة عن مقاييس الملعب.

وقال الموقع إن الشركة المختصة في تجهيزات الملاعب الرياضية بمنطقة نورماندي الفرنسية استطاعت أن تطور هذا الروبوت القادر على رسم خطوط الملعب بدقة فائقة في 25 دقيقة فقط (مقابل ساعتين للرسم بالطريقة التقليدية).

ويحتوي الروبوت الجديد على شاشة رقمية تعمل باللمس ومرتبط بالأقمار الصناعية لتحديد المسافات بشكل غاية في الدقة داخل أرض الملعب.

ونشرت الشركة المصنعة للروبوت فيديو يظهر الأخير وهو يقوم بعمل خطوط في أحد ملاعب كرة القدم بالمنطقة، لكن تكلفة الروبوت مازالت مرتفعة وفقا للموقع.

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