تعرف على حالة الطقس في العراق للايام المقبلة

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وقالت الهيأة في بيان إن “طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع ارتفاع في درجات الحرارة قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم”، مبينة أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم”.

واضاف، أن “الطقس ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون صحواً حاراً جداً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط خلال النهار الى (40-30)كم/س مسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن”.

وأشار، الى أن “الطقس ليوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط خلال النهار الى (30-40)كم/س، ومدى الرؤية (6-8)كم”، فيما ستشهد المنطقة الشمالية طقس صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، ومدى الرؤية (6-8)كم”.