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نائب ایراني: عناصر ارهابية تغلغلوا بصفوف مواطني خوزستان وأطلقوا النار عليهم

نائب ایراني: عناصر ارهابية تغلغلوا بصفوف مواطني خوزستان وأطلقوا النار عليهم
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعلن النائب في البرلمان الايراني قاسم ساعدي بان عناصر ارهابية استغلوا الاجواء الحاصلة في خوزستان للتغلغل في صفوف المواطنين ومن ثم المبادرة لاطلاق النار عليهم ما ادى الى مصرع شابين في مدينتي شادكان وكارون.

العالم- ايران

يتبع..

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نائب ایراني: عناصر ارهابية تغلغلوا بصفوف مواطني خوزستان وأطلقوا النار عليهم

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