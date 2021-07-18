نائب ایراني: عناصر ارهابية تغلغلوا بصفوف مواطني خوزستان وأطلقوا النار عليهم

قناة العالم
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
أوبك+ تعلن التوافق على رفع خط الأساس لإنتاج النفط من 43.8 مليون برميل إلى 45.5 اعتبارا من مايو 2022
مراسل العالم: انباء عن قصف امريكي لموقع تابع للحشد الشعبي عند الحدود العراقيه السوريه دون وقوع خسائر
مصادر عراقية:مصدر امني يعلن استهداف طائرة اميركية مسيرة لشاحنة نقل مواد غذائية ببلدة السويعية في البوكمال بريف دير الزور دون وقوع ضحايا
مراسل العالم: المرجعيات الدينية الفلسطينية وجهت الدعوات لشد الرحال الى المسجد الاقصى
مراسل العالم: الاحتلال عمد على تفريغ باحات المسجد الاقصى من المصلين
مراسل العالم: تواجد كبير لقوات الاحتلال في باحات المسجد الاقصى لحماية المستوطنين
فلسطين المحتلة مواجهات في المسجد الاقصى بين قوات الاحتلال والمصلين الفلسطينيين
أ ف ب: زعيم حركة طالبان "يؤيد بشدة تسوية سياسية" للنزاع في أفغانستان
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطلق الرصاص المطاطي وتعتدي على المرابطين
مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
نائب ایراني: عناصر ارهابية تغلغلوا بصفوف مواطني خوزستان وأطلقوا النار عليهم
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش
اعلن النائب في البرلمان الايراني قاسم ساعدي بان عناصر ارهابية استغلوا الاجواء الحاصلة في خوزستان للتغلغل في صفوف المواطنين ومن ثم المبادرة لاطلاق النار عليهم ما ادى الى مصرع شابين في مدينتي شادكان وكارون.
العالم- ايران
يتبع..
تصنيف :
إیران
حوادث
سياسة
كلمات دليلية :
اطلاق النار
المواطنين
خوزستان
عناصر ارهابية
ساعدي
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
الرئيس المنتخب يتصل بمحافظ خوزستان ويكلف فريقا لدراسة مشاكل المحافظة
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
خطاب القسم للاسد وشرعية الدولة السورية
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣
هاشتاغ
تعرب على ابرز هاشتاغات العالم الاسلامي
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤
فيديو
التطبيع العربي المجاني.. تشجيع للاحتلال على مواصلة الانتهاكات
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠
انقلاب الصورة
الخلاف السعودي - الإماراتي تحت المجهر
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 17 يوليو 2021
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٠
مع الحدث
المشهد السياسي العراقي وانسحاب التيار الصدري
السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
كشف تفاصيل المكالمة التي جرت بين الملك سلمان واردوغان
نائب ایراني: عناصر ارهابية تغلغلوا بصفوف مواطني خوزستان وأطلقوا النار عليهم
وزارة الصحة : 195 وفاة جديدة اثر الاصابة بكورونا في البلاد
حصلية نوعية لقيادة عمليات بغداد
الحرم المكي شبه فارغ والملاهي الليلية مكتظة
الفصائل الفلسطينية: ارفعوا الحصار قبل فوات الاوان
مقالات و تحليلات
ما رأيكم .. ما اهمية كلمة الرئيس الأسد في أداء القسم الدستوري؟
قِراءةٌ مُعمِّقَة في خطاب الأسد.. ما هي النّقاط السّت التي لفتت نظرنا؟
لبنان: بحث في ما بعد اعتذار الحريري
خباثة اميركية جديدة
ما رأيكم.. كيف يبدو المشهد السياسي في العراق بعد انسحاب التيار الصدري؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.