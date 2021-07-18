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شاهد.. قبائل الساحل الغربي في الحديدة تعلن النفير العام ضد قوى العدوان

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

الحديدة (العالم) 2021.07.18 – نظمت القبائل اليمنية في محافظة الحديدة تجمعا حاشدا لإعلان النفير العام ردا على استمرار دول العدوان في التصعيد وخرق اتفاق السويد بقصف المدنيين العزل، حيث أكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي.

العالم - اليمن

حشد كبير وغير مسبوق، خرجت فيه قبائل تهامة شمال محافظة الحديدة، يتقدمهم المشايخ والأعيان وكبار المحافظة، لإعلان النفير العام إلى الجبهات دفاعا عن العرض والأرض بالمال والرجال، ردا على التصعيد المستمر من قبل دول العدوان ومرتزقتهم خاصة في الساحل الغربي.

وأكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني حتی تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي .

قوافل العطاء والجود لأبناء تهامة، كانت حاضرة في هذا الحشد المهيب، حيث قدمت القبائل قافلة غذائية متنوعة، كدعم وإسناد للمرابطين في مختلف الجبهات، مشددين على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان الأميركي السعودي الغاشم بحزم وقوة، ودفاع عن جميع مناطق اليمن وتحرير المناطق المحتلة .

قبائل المحور الشرقي والجنوبي للمحافظة، هي أيضا لبت نداء الدعوة القبلية الذي دعت إليه قبائل المناطق الشمالية، بحشد المقاتلين والعتاد العسكري، والاستعداد للمواجهة في حال أصرت دول العدوان على خرق اتفاق السويد وإفشاله، واستمرارها في استهداف المدنيين في مختلف مناطق الحديدة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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شاهد.. قبائل الساحل الغربي في الحديدة تعلن النفير العام ضد قوى العدوان