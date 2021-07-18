الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سورية

عودة مئات العائلات المهجرة إلى منازلها في منطقة اليرموك بدمشق

عودة مئات العائلات المهجرة إلى منازلها في منطقة اليرموك بدمشق
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلى بلداتهم ومدنهم وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين والعمل على إعادة الخدمات إليها عاد إلى منطقة اليرموك في دمشق آلاف المهجرين الفلسطينيين والسوريين بعد التأكد من السلامة الإنشائية لمنازلهم وإعادة تأهيلها من الأضرار التي لحقت بها جراء اعتداءات الإرهابيين.

العالم - سورية

وتعرضت منطقة اليرموك “مخيم اليرموك” لدمار كبير نتيجة إرهاب تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” اللذين استهدفا المستشفيات والمدارس والثانويات الحكومية ومدارس الأونروا إضافة إلى منازل اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين الذين كانوا يعيشون جنباً إلى جنب في المخيم الذي أنشئ عام 1957 كرمز لحق العودة.

وتصل مساحة منطقة اليرموك إلى 220 هكتاراً وتبدأ من دوار البطيخة وتشير الدراسات والكشوف الإنشائية إلى أن نحو 40 بالمئة من منازله صالحة للسكن في حين يحتاج 40 بالمئة منها لأعمال ترميم وتدعيم أما الباقي فقد تضرر بشكل كامل من جرائم الإرهابيين ويجب إزالته.

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. الاعتداء الجوي الأميركي الجديد على موقع للحشد الشعبي

وزير الخارجية الصيني: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سورية

القبائل العربية في دير الزور تنتفض بوجه الاحتلال الأمريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الانتهاكات الإسرائيلية بذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى + فيديو

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-07-2021

رئيس الوزراء التونسي يصف أزمة الأكسجين في المستشفيات بـ'سيرك'

القبض على أمريكية اقتلعت 13 سنا من مريضة بعد تخديرها!

زلزال بقوة 5.7 درجات في محافظتي بوشهر وفارس جنوبي ايران

وضع كافة المؤسسات الصحية بتونس على ذمة الدولة لمجابهة كورونا