عودة مئات العائلات المهجرة إلى منازلها في منطقة اليرموك بدمشق

العالم - سورية

وتعرضت منطقة اليرموك “مخيم اليرموك” لدمار كبير نتيجة إرهاب تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” اللذين استهدفا المستشفيات والمدارس والثانويات الحكومية ومدارس الأونروا إضافة إلى منازل اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين الذين كانوا يعيشون جنباً إلى جنب في المخيم الذي أنشئ عام 1957 كرمز لحق العودة.

وتصل مساحة منطقة اليرموك إلى 220 هكتاراً وتبدأ من دوار البطيخة وتشير الدراسات والكشوف الإنشائية إلى أن نحو 40 بالمئة من منازله صالحة للسكن في حين يحتاج 40 بالمئة منها لأعمال ترميم وتدعيم أما الباقي فقد تضرر بشكل كامل من جرائم الإرهابيين ويجب إزالته.