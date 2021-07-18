شاهد.. تحالف أوبك بلاس يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط

العالم - الاقتصاد

بعد أيام من الأخذ والرد أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن كبار منتجي البترول في العالم اتفقوا على مواصلة زيادة الإنتاج بشكل متواضع أو طفيف اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أن عطلت الإمارات الاتفاق هذا الشهر إثر خلافها مع السعودية بخصوص الإنتاج ونسبته.

وينص الاتفاق على قيام تحالف أوبك بلاس المكون من 23 دولة برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار وباء كورونا، فيما سيتم تقييم تطورات السوق في نهاية العام الجاري.

ويمدد الاتفاق الموعد النهائي لوضع سقف للإنتاج من نيسان - أبريل من العام المقبل إلى نهاية العام نفسه.

الإمارات اعترضت في السابق على ما اعتبرته التوزيع غير العادل لحصص الإنتاج وذلك في تحد نادر للسعودية، وفي التعديل للاتفاق تم رفع حصة الإمارات بواقع 330 ألف برميل يوميا، لتصل إلى حاجز الثلاثة ملايين و500 ألف برميل في اليوم الواحد.

هذا الاتفاق دفع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ليعبر عن سعادته به، في حين امتنع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان عن الإجابة على أسئلة عن كيفية التوصل لحل وسط.

دول أوبك سبق وأن اتفقت العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء كورونا في العالم، وهي قيود خففتها تدريجيا منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 ملايين برميل يوميا.

وعشية زيارة مقررة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى السعودية يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد مراقبون أن الخلاف بين الرياض وأبوظبي ألقى الضوء على مسارين متباينين يتبعهما الحليفان الوثيقان في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما في الأعوام الأخيرة، وشكل خروجا عن المألوف لجهة حل الخلافات بينهما خلف الأبواب الموصدة.

ويرى المراقبون في هذا الأمر مؤشرا على زيادة الحد في التنافس الجديد بين الدولتين على وقع التغيير الكبير الذي تشهده المنطقة، إضافة إلى أن التنافس بين السعودية والإمارات امتد إلى الساحة العسكرية وخصوصا في اليمن في ظل المواجهة بين الطرفين عبر مرتزقتهم في هذا البلد.

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