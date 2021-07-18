اشتية: ما يجري في الأقصى انتهاك خطير يستدعي تدخلا دوليا عاجلا

العالم - فلسطين

ودعا اشتية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، "لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967".

وحذر رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من "التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم".

واقتحم مئات المتطرفين اليهود، باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".