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القبض على أمريكية اقتلعت 13 سنا من مريضة بعد تخديرها!

القبض على أمريكية اقتلعت 13 سنا من مريضة بعد تخديرها!
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

ألقت السلطات الأمنية الأمريكية القبض على سيدة قامت باقتلاع 13 سنا من إحدى المريضات بعد تخديرها.

العالم ـ منوعات

ووقع هذا الحادث الغريب والمؤلم في مقاطعة واشو في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث قامت لوريل إيتش البالغة من العمر 42 عاما أيضا بسرقة نحو 23 ألف دولار أمريكي من مكتب عيادة الأسنان الذي تعمل به كمساعدة الطبيب، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعترفت إيتش أثناء التحقيق معها بأنها قامت باقتلاع 13 سنا من مريضة بعد تخديرها، كما أنها أجرت عدة إجراءات طبية غير مرخص لها القيام بها باستخدام مخدر انتهت صلاحيته.

ووجهت للمرأة تهمة السطو والسرقة الكبرى والتآمر لارتكاب عملية سطو وإجراء عملية دون ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، تواجه إيك اتهامات بانتهاك فترة الاختبار وأمر قضاء عقوبة مع وقف التنفيذ، ولم يذكر الغرض من خلع أسنان الضحية.

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