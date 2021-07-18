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مدينة حماة السورية تقدر انتاجها من الفستق الحلبي ب24 ألف طن

مدينة حماة السورية تقدر انتاجها من الفستق الحلبي ب24 ألف طن
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

قدرت مديرية زراعة حماة بشكل أولي إنتاج المحافظة من محصول الفستق الحلبي للموسم الحالي بما يزيد على 24 ألف طن بواقع 8252 طناً للمروي و16496 طناً للبعل وذلك مع التحضير لعمليات جني المحصول.

العالم - سورية

وبين مدير زراعة حماة أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الفـستق الحلبي بلغ 213438 دونماً منها 58949 دونماً مروية والباقي بعلية، لافتاً إلى أن أهم أصناف الفسـتق الحلبي التي تشتهر بها المحافظة هي العاشوري وناب الجمل والباتوري وأبو ريحة وتتركز زراعته في المناطق الشمالية للمحافظة كصوران وطيبة الإمام والمناطق الشرقية كسلمية وصبورة.

وأشار إلى الأهمية الاقتصادية لثمار الفستـق الحلبي والتي تدخل في العديد من صناعة المكسرات الفاخرة والحلويات الشرقية والبوظة.

من جانبها لفتت رئيسة دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة إلى أن العدد الإجمالي لأشجار الفستق الحلبي بلغ نحو 3 ملايين و322 ألف شجرة منها نحو 874128 شجرة في الأراضي المروية ونحو مليونين و448 ألف شجرة بالأراضي البعلية.

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