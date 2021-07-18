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مكالمة هاتفية بين سلطان عمان ومحمد بن سلمان

مكالمة هاتفية بين سلطان عمان ومحمد بن سلمان
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

اجرى سلطان عمان هيثم بن طارق اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

العالم - عمان

وتبادل الطرفان التهنئة بحلول عليد الاضحى المبارك، وتحدثا عن زيارة سلطان عمان للسعودية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن الزيارة الأخيرة لسلطان عمان، شهدت اليوم الأحد، التوقيع على إنشاء "مجلس تنسيق سعودي عماني"، حضره الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي زيارة بن طارق إلى السعودية كأول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلاء العرش في العام الماضي.

يذكر أن السلطان واجه في الآونة الأخيرة أكبر تحد يجابهه عندما خرجت مظاهرات للاحتجاج على البطالة في السلطنة التي ترزح تحت أعباء ديون كبيرة وتعمل على تطبيق إصلاحات واسعة وإجراءات تقشف.

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مكالمة هاتفية بين سلطان عمان ومحمد بن سلمان

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