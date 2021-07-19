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ترحيل دواعش وعائلاتهم من العراق وسوريا الى مقدونيا

ترحيل دواعش وعائلاتهم من العراق وسوريا الى مقدونيا
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكدت حكومة مقدونيا الشمالية أن أربعة عناصر من جماعة "داعش" الوهابية السابقين وأسرهم أعيدوا بنجاح إلى البلاد.

العالم - العراق

وأشارت الحكومة إلى أن المجموعة التي تضم 23 عضوا بينهم خمس نساء و14 طفلا، تم نقلهم من سوريا والعراق إلى مقدونيا، وأنه تم توقيف الدواعش الأربعة على ذمة المحاكمة.

وقالت الحكومة إنها "طلبت مذكرة حمراء لاعتقال الأربعة بعد جمع شرطة البلاد أدلة على انضمامهم إلى التنظيم الإرهابي ومشاركتهم في القتال في سوريا والعراق".

وتم إخضاع النساء والأطفال للحجر الصحي لمدة أسبوعين تماشيا مع بروتوكولات فيروس كورونا.

ولفتت الحكومة إلى أن السلطات ستحقق في "احتمال مشاركتهم في أعمال إجرامية، وفي حال تمت تبرئتهم، سيخضعون بعد ذلك لعملية إعادة إدماج في المجتمع".

وذكرت أن هذه هي المجموعة الأخيرة من عناصر "داعش" السابقين وأسرهم الذين أعيدوا إلى شمال مقدونيا

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ترحيل دواعش وعائلاتهم من العراق وسوريا الى مقدونيا

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