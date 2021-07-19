ليبيا..جاؤوا للبنك لاستلام مرتباتهم فتلقوا شظايا قذيفة

العالم - ليبيا

وأضافت المصادر المحلية، أن " الفنان الكوميدي الليبي هيثم درباش المجبري توفي متأثرا بإصابته بشظايا جراء سقوط القذيفة، بعد نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه"، مشيرة إلى "إصابة خمسة أشخاص آخرين".

ولا يزال مسلسل إطلاق الرصاص والقذائف العشوائية مستمرا في ليبيا مخلفا قتلى وجرحى.

ويشكل السلاح العشوائي بالبلاد خطرا كبيرا على حياة المدنيين في ليبيا وسط الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد.

ولم تتمكن السلطات والأجهزة الأمنية- رغم إعلانها بشكل مستمر عن خطط أمنية صارمة منذ عام 2011 - من وضع حد لهذه القضية حتى الوقت الحاضر.