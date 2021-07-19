باكستان تعرب عن خيبة أملها لقرار أفغانستان سحب سفيرها 

العالم - باكستان

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: "قرار حكومة أفغانستان سحب سفيرها ودبلوماسييها رفيعي المستوى من باكستان مؤسف، ويجري التحقيق في أنباء اختطاف ابنة السفير الأفغاني والاعتداء عليها".

وأضافت: "تجري متابعة الأمر على أعلى المستويات، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء عمران خان".

وتابعت: "نأمل أن تعيد الحكومة الأفغانية النظر في قرارها".

يشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني سهيل محمود التقى سفير أفغانستان نجيب الله علي الخيل الأحد، وأبلغه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة وطمأن على أن باكستان "ستقدم المساعدة الكاملة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية في وقت سابق عودة السفير وكبار الدبلوماسيين الباكستانيين إلى كابل، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن "الدبلوماسيين سيبقون في أفغانستان لحين زوال التهديد الأمني والعثور على المتورطين بخطف ابنة السفير وتقديمهم للعدالة".

وكشفت الوزارة في وقت سابق أن "ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد اختطفت من قبل مجهولين وهي في طريقها إلى منزلها، وتعرضت للتعذيب ثم أطلق سراحها في ما بعد".

ونددت الوزارة بالهجوم داعية الحكومة الباكستانية إلى العثور على الخاطفين وضمان أمن السفارة وفق المعايير الدولية.