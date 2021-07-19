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الكاظمي: القبض على قتلة هشام الهاشمي دليل على قوة الحكومة

الكاظمي: القبض على قتلة هشام الهاشمي دليل على قوة الحكومة
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بان إلقاء القبض على المتهمين بقتل الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، مؤشر على قوة الحكومة، مؤكدًا أنه يتابع قضية قتلة الناشطين والمتظاهرين العراقيين.

العالم - العراق

وقال في مقابلة مع قناة "العربية/الحدث": "تعرفنا على قتلة الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي مع وقوع الجريمة، لكنهم هربوا للخارج"، موضحًا وعدنا منذ اللحظة الأولى بالبحث عنهم وتقديمهم للعدالة.

وأضاف أن موظف الداخلية قاتل الهاشمي ينتمي لمجموعة خارجة عن القانون، موضحا أنه تعرض لـ3 محاولات اغتيال.

كما قال إنه اختار سياسة الصمت لا الصدام، وتابع: "تم تضخيم التجاوزات من المؤمنين باللادولة".

وكان الكاظمي أعلن، يوم الجمعة الماضي، القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي.

ونشر الكاظمي تغريدة على صفحته على "تويتر"، قال فيها: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء. من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

كما قالت "وكالة فرانس برس"، إن "التلفزيون العام بثّ اعترافات رجل قال إنه المنفذ الرئيس للاغتيال، اسمه أحمد الكناني ويبلغ 36 عاما وهو ملازم أول في الشرطة"، مشيرة إلى أن القاتل المفترض أعلن مسؤوليته عن إطلاق الرصاص.

يذكر بأن هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، خلال اجتماع الحكومة بإحالة كل من تورط بدم العراقيين للعدالة، وبعدم السماح بتحويل البلاد إلى دولة عصابات، موجها بإطلاق اسم هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.

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