خطة لايصال المياه الى 471 قرية في خوزستان جنوب غربي ايران

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وقال مخبر دزفولي في تصريح له على هامش زيارته الى محافظة خوزستان: انه نظرا للمشاكل الحاصلة في خوزستان فمن واجبنا جميعا ان نبذل كل جهودنا في هذا المجال.

واضاف: خلال الايام الاخيرة حيث حضر مندوبو اللجنة ومؤسستي "بركت" و"احسان" في خوزستان فقد تم اتخاذ قرارات جيدة ووضعها في جدول الاعمال من ضمنها ايصال المياه الى 471 قرية.

وتابع مخبر دزفولي: انه تم شراء بعض المستودعات اللازمة لايصال المياه في القرى وسيتم ارسالها الى مختلف المناطق سريعا.

واوضح بانه تم ايضا استئجار عدد من شاحنات الصهاريج لنقل المياه خاصة مياه الشرب الى المناطق التي هي بحاجة لها.

وصرح بان الهدف من الزيارة هو متابعة تنفيذ ودعم القرارات المتخذة من قبل المسؤولين والبحث عن اي قرارات اخرى لازمة يمكن اتخاذها في هذا السياق.